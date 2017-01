Freiburg verlängert mit Schiewe

Schiewe hat ihren Vertrag beim SC Freiburg verlängert

Carolin Schiewe hat ihren auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten SC Freiburg verlängert.

Die 28-Jährige läuft seit der vergangenen Spielzeit für den Sport-Club auf und stand in dieser Zeit in allen 39 Pflichtspielen auf dem Platz. Über die Länge des Vertrags machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

"Das Umfeld, die Menschen, die Stadt, die Bedingungen - hier in Freiburg passt einfach alles", zeigt sich die Mittelfeldspielerin erfreut. SC-Managerin Birgit Bauer ist ebenfalls happy: "Caro Schiewe hat sich in den eineinhalb Jahren hier zur klaren Stammkraft entwickelt und ist dank ihrer Erfahrung und sportlichen Klasse für unser junges Team unverzichtbar. Wir freuen uns, dass sie ihre Zukunft in Freiburg sieht und den eingeschlagenen Weg mit uns fortsetzen möchte".