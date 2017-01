Watzke: "Tuchel wurde rechtzeitig informiert"

Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel wurde zuletzt ein kompliziertes Verhältnis nachgesagt

Erste Risse statt echter Liebe? Nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder von einem angespannten Verhältnis zwischen Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel gesprochen wurde, hat der BVB-Boss die Gerüchte nun dementiert.

Für das angeblich gestörte Verhältnis zwischen dem Dortmunder Geschäftsführer und Trainer Thomas Tuchel wurde zuletzt vor allem der Transfer des Schweden Alexander Isak verantwortlich gemacht. Angeblich, so spekulierten die Medien, sei der Coach nicht in den Transfer des 17-Jährigen involviert gewesen. Tuchel selbst befeuerte die Gerüchte, indem er zugab, den Spieler nicht gekannt zu haben.

Den Darstellungen von einem zerrütteten Verhältnis hat Watzke nun widersprochen. Tuchel selbst habe betont, "dass wir freundschaftlich und professionell zusammenarbeiten", sagte der BVB-Boss im Interview mit der "Fussball Bild". "Die Verantwortlichen", so Watzke, "haben deutlich zu verstehen gegeben, dass der Trainer rechtzeitig über den Isak-Transfer informiert worden ist".

"Thomas war vom erstmöglichen Zeitpunkt involviert"

Laut Watzke wusste Thomas Tuchel ab dem Mittwoch vor dem Bundesliga-Auftakt von den Plänen des Klubs, den jungen Schweden zu holen. Fünf Tage vor dem Vollzug sei die Personalie dem Trainer erörtert worden - "und es gab kein Veto. Vielmehr waren sich alle einig, dass dieser Transfer perspektivisch für den BVB eine gute Lösung ist", so Watzke, der sagte: "Thomas war vom erstmöglichen Zeitpunkt involviert." Hätte Tuchel sein Veto eingelegt, wäre der Spieler "niemals zu uns gekommen".

Der Ablauf des Isak-Transfers entsprach laut Watzke den üblichen Mechanismen: "Erst, wenn wir bei einer Personalie das Gefühl haben, dass da etwas gemacht werden kann, geht man mit dem Thema zum Trainer. So war's auch bei Isak." Ein alleiniges Bestimmungsrecht gab, gibt und wird es für einen Trainer bei Borussia Dortmund auch in Zukunft nicht geben. "Der Trainer wird in jede Transferüberlegung mit einbezogen. Aber eines ist natürlich klar - und das war auch unter Jürgen Klopp schon so: Die Transferpolitik ist das absolute Hoheitsgebiet des Klubs", stellte Watzke klar.

Diskussionen über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Thomas Tuchel will der Dortmunder Geschäftsführer noch hinten anstellen. Eine Verlängerung über 2018 hinaus sei aber vorstellbar: "Wir werden die Gespräche führen wie zwischen beiden Seiten vereinbart, und dann sehen wir weiter."