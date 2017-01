Fix! Gladbach verlängert mit Torwart-Duo

Nummer zwei und eins: Sippel und Sommer halten Gladbach die Treue

Borussia Mönchengladbach hat die Verträge mit seinen Torhütern Yann Sommer und Tobias Sippel verlängert. Stammkeeper Sommer unterschrieb am Freitag bis 2021 bei den Fohlen, Ersatzmann Sippel bis 2019.

Eidgenosse Sommer war 2014 vom FC Basel an den Niederrhein gewechselt. "Yann ist einer der Köpfe unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Max Eberl. Der bisherige Vertrag des 28-jährigen Schlussmanns lief bis 2019.

Sippel spielt seit 2015 in Gladbach, nachdem er zuvor beim 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten gestanden hatte. Für die Fohlenelf hat der 28-Jährige bislang drei Pflichtspiele bestritten - ohne jedes Gegentor. "Tobi hat das Zeug, eine Nummer eins in der Bundesliga zu sein", so Eberl über den etatmäßigen Ersatzkeeper.