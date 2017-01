Nürnberg trennt sich von Sylvestr

Der Vertrag mit Jakub Sylvestr wurde einvernehmlich aufgelöst

Der 1. FC Nürnberg hat sich von Stürmer Jakub Sylvestr getrennt.

Die Franken verständigten sich kurz vor dem Rückrundenauftakt am Sonntag gegen Dynamo Dresden mit dem Slowaken auf eine sofortige Vertragsauflösung.

"Wir bedanken uns bei Jakub für seine Zeit in Nürnberg und wünschen ihm für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute", wird Andreas Bornemann, Vorstand Sport des FCN, auf der Homepage der Franken zitiert.

Sylvestr war im Sommer 2014 von Erzgebirge Aue zum Club gekommen und hatte seither 42 Ligaspiele bestritten, in denen ihm zehn Tore gelangen. In der laufenden Saison war der Angreifer nur sechsmal zum Einsatz gekommen, zuletzt Anfang November in Aue.