60 Millionen! Geht Reus Arsenal ins Netz?

Marco Reus steht beim FC Arsenal weiterhin hoch im Kurs

Seit vielen Jahren gilt Arsène Wenger als großer Bewunderer von Marco Reus. Da Alexis Sánchez und Mesut Özil weiter zögern, ihre Verträge zu verlängern, machen die Gunners im Werben um den BVB-Star offensichtlich ernst.

Gerüchte um das Interesse der Londoner am deutschen Nationalspieler kursieren schon länger, nun bringt der renommierte "Telegraph" konkrete Summen ins Spiel. Demnach soll der derzeitige Premier-League-Zweite Arsenal bereit sein, für Reus rund 60 Millionen Euro nach Dortmund zu überweisen.

Seit Monaten zieht sich der Poker um Zukunft von Sánchez und Özil in die Länge, die beiden Schlüsselspieler konnten sich mit den Verantwortlichen noch nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Der Knackpunkt: Beiden Spielern ist das bisherige Gehaltsangebot von rund 215.000 Euro pro Woche zu niedrig.

Da der chilenische Torjäger ebenso wie die deutsche Assistmaschine nur noch bis 2018 in London gebunden sind, steigt der Handlungsdruck für den FC Arsenal. Die Suche nach möglichen Alternativen hat längst begonnen - und eine heiße Spur führt nach Dortmund.

Reus passt ins Profil

Nicht zuletzt dank seiner leichtfüßigen Spielweise gilt Reus als idealer Ersatz für Sánchez, der sich in dieser Saison in absoluter Ausnahmeform präsentiert.

Am nötigen Kleingeld würde ein Transfer wohl ebenso wenig scheitern wie am Renommee, schließlich zählt Königsklassen-Dauergast Arsenal zur Elite des europäischen Fußballs. Gleichwohl wartet der Klub seit mehr als einem Jahrzehnt auf einen großen Titel. Ob Reus, der in Dortmund noch bis 2019 unter Vertrag steht, ernsthaft an einem Wechsel auf die britische Insel interessiert wäre, ist nicht bekannt.