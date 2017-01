Dwamena wechselt in die Schweiz

Dwamena verlässt Lustenau

Austria Lustenau verliert mit Raphael Dwamena den aktuellen Toptorjäger der Ersten Liga. Der Ghanaer wird seine Karriere in der Schweiz fortsetzen und hat beim Zweitligisten FC Zürich einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart.

Der FC Zürich verpflichtet per sofort den 21-jährigen Stürmer Raphael Dwamena vom SC Austria Lustenau: https://t.co/kXlW3Xw4YI #fcz pic.twitter.com/ZouIrPMHqN — FC Zürich (@fc_zuerich) January 27, 2017

Mit 18 Toren war Dwamena der unangefochtene Spitzenreiter der Torjägerliste in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Zuletzt weilte der Angreifer sogar beim Nationalteam von Ghana, schaffte aber nicht den Sprung in den 23-Mann-Kader von Teamchef Avram Grant für den noch bis 5. Februar stattfindenden Afrika Cup in Gabun.

Dwamenas neuer Arbeitgeber musste 2016 den schmachvollen Abstieg in die Challenge League antreten, liegt gegenwärtig aber voll auf Kurs in Richtung Wiederaufstieg. Der Vorsprung auf Verfolger Neuchâtel Xamax FCS beträgt acht Zähler. Trösten konnte sich der Zürcher Traditionsklub mit Cupsieg und der damit einhergehenden Europa League Teilnahme. In Gruppe L wurde mit Schlussrang drei der Aufstieg in die K.o.-Phase verpasst.

