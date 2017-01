SVS-Traumtor verschärft Fortunas Krise

Sandhausens Thomas Pledl sorgte mit einem Traumtor für das 2:0

Der SV Sandhausen ist nach der Winterpause erfolgreich aus den Startlöchern gekommen. Die Kurpfälzer gewannen zum Auftakt der Rückrunde 3:0 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf und kletterten nach ihrem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage in der 2. Bundesliga auf Platz sechs.

Die Düsseldorfer blieben ihrerseits zum fünften Mal hintereinander ohne Dreier und müssen ihre vage Hoffnung auf den Aufstieg frühzeitig begraben.

Die Treffer für Sandhausen erzielten Lucas Höler in der 14., Thomas Pledl in der 75. und Tim Knipping in der 86. Minute. Bei seinem fünften Saisontreffer, den SVS-Torjäger Andrew Wooten glänzend vorbereitet hatte, ließ Höler vor allem Düsseldorfs Abwehrchef Alexander Madlung alt aussehen. Pledl entschied dann in einer Druckphase der Düsseldorfer das Spiel. Die Fortuna blieb zum vierten Mal in Folge gegen Sandhausen sieglos.

19.317 Zuschauer erlebten eine schwache erste Hälfte, in der vor allem die Gastgeber enttäuschten. Nach guten Resultaten in der Vorbereitung erfüllte die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel die Erwartungen der eigenen Fans nicht und musste sich bereits zur Pause Pfiffe gefallen lassen.

Pledl mit Traumtor ins Fortunen-Herz

Sandhausen ließ die Fortuna auch in Hälfte zwei kaum zur Entfaltung kommen und setzte immer wieder Nadelstiche. Bei einem Pfostenschuss von Lukas Schmitz stand den Gästen zudem in der der 62. Minute das Glück zur Seite. Als Fortuna etwas besser wurde, traf Pledl per Traumtor. Knipping setzte den Schlusspunkt.

Die Fortuna blieb zum vierten Mal in Folge gegen Sandhausen sieglos. "Das war ein dürftiger Auftritt von uns", sagte ein enttäuschter Fortuna-Kapitän Oliver Fink nach dem Abpfiff bei "Sky". Fortunen-Coach Friedhelm Funkel brachte die Misere kurz und knapp auf den Punkt: "Wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, geht gar nicht. Wir waren einfach nur schlecht."

BOOOOOM! WAS - FÜR - EIN - TOR! Toni #Pledl haut das Leder in den Winkel! 2:0! #F95SVS 0:2 | 76. pic.twitter.com/4oJ5CRDJjf — SV Sandhausen 1916 (@SV_Sandhausen) 27. Januar 2017

Beste Akteure bei den Gästen waren Pledl und Daniel Gordon, auf Düsseldorfer Seite wussten Adam Bodzek und Julian Schauerte zu gefallen.