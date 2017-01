Auba-Absage lässt Lewandowski völlig kalt

Robert Lewandowski interessiert sich nicht sehr für die Bayern-Absage von Pierre-Emerick Aubameyang

Einst wirbelten Robert Lewandowski und Pierre-Emerick im BVB-Dress gemeinsam durch die Strafräume der Bundesliga. Eine Konstellation, die es laut Aubameyang unterm Banner des FC Bayern nie geben wird. Lewy ist das ziemlich egal.

"Dass er nicht zu Bayern möchte, ist seine Entscheidung. Das beschäftigt mich überhaupt nicht", kommentierte Lewandowski gegenüber der Münchner "tz" eine Ansage des Gabuners, er werde sicher nie zu den Bayern gehen.

Statt Aubameyang stürmt beim deutschen Rekordmeister meist Thomas Müller an der Seite Lewandowskis. Der deutsche Nationalspieler hatte in dieser Saison allerdings mit einem für ihn sehr ungewöhnlichen Problem zu kämpfen: Ladehemmungen. Für Lewy ein Problem, das in der hohen Erwartungshaltung an die Offensivkräfte begründet liegt.

Lewy: Müller nicht an Toren messen

"Jeder erwartet nun, dass er mindestens 20 Tore schießt. Aber man muss trotzdem mit ihm zufrieden sein, gerade er sollte nicht nur an Toren gemessen werden. Thomas hilft der Mannschaft auch ohne Tore sehr. Er kämpft immer, und wenn einer kämpft, kommen die Tore wieder, ganz sicher", erklärte Lewandowski.

Sorgen um Müller mache er sich auch keine, denn seinen Instinkt für den Treffer könne Müller gar nicht verlieren. Das Bayern-Urgestein sei lediglich in einer Phase, in der er "kein Glück" hätte.

An seine letzte eigene Torflaute kann sich Lewandowski allerdings nicht mehr erinnern. Kein Wunder, sei sein Naturell doch, solche Dinge immer "schnell abzuhaken" und an das nächste Spiel zu denken, erklärte Lewy.