10 Mio.! HSV angeblich vor Walace-Transfer

Walace soll kurz vor einem Wechsel zum HSV stehen

Der HSV macht ernst! Seit Tagen wird über das Interesse der Rothosen am Brasilianer Walace von Grêmio Porto Alegre spekuliert, nun soll es zur Einigung gekommen sein.

Am Samstag veröffentlichte das brasilianische Portal "Final" eine Meldung, derzufolge die Klubs im Feilschen um die Ablöse einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Kostenpunkt: Zehn Millionen Euro! Angeblich soll Grêmio 60 Prozent der Summe erhalten, der Rest wird unter Investorengruppen aufgeteilt.

Walace soll am Montag den Medizincheck absolvieren und anschließend langfristig beim Liga-Dino unterschreiben. Der Brasilianer wäre nach den Transfers von Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos der dritte neue Defensivmann an der Elbe.

Sportdirektor Jens Todt sei in Brasilien gewesen, bestätigte Heribert Bruchhagen vor der Partie beim FC Ingolstadt. "Die Gespräche sind konkret", erklärte der Vorstandschef. "Ob am Ende ein Ergebnis dabei herauskommt, wird man sehen. Es muss auch wirtschaftlich machbar sein, da ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen."

HSV sticht namhafte Konkurrenz aus

Zwar haben auch die Premier-League-Klubs Leicester City und FC Watford um den zweimaligen Nationalspieler geworben, das Rennen soll nun aber der HSV gemacht haben.

In seiner bisherigen Laufbahn kam Walace 69-mal in der brasilianischen Série A zum Einsatz (zwei Tore). Sein Vertrag in Porto Alegre endet im Sommer 2018.