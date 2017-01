FSV Frankfurt holt Salem aus Kiel

Wechselt nach Frankfurt: Milad Salem

Milad Salem wechselt innerhalb der 3. Liga von Holstein Kiel zum FSV Frankfurt. Das gaben die Hessen nach dem 0:0 gegen die Kieler am Samstag bekannt.

Zu Vertragsdetails vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler freut sich auf seine Zeit am Bornheimer Hang: "Ich danke den Verantwortlichen beim FSV für die sehr vertrauensvollen Gespräche und freue mich, dass der Transfer gut verlaufen ist. Nach meiner Zeit bei Holstein Kiel bin ich nun gespannt auf die neue Herausforderung beim FSV Frankfurt und will mit der Mannschaft in der Rückrunde nochmal angreifen".

FSV-Sportdirektor Roland Benschneider äußerte sich ebenfalls: "Mit dem Wechsel von Milad Salem schließen wir unsere Kaderplanung ab. Aufgrund der Verletzungen in unserem Kader haben wir uns entschlossen, hier nochmal tätig zu werden. Milad Salem bringt sehr viel Drittliga-Erfahrung mit, er kennt die Region gut und soll unser Spiel über die Außen weiter beleben".

Salem kam in der 3. Liga bislang in 91 Spielen (elf Tore) zum Einsatz.