Rebbe schließt weitere Transfers aus

Olaf Rebbe ist der Sportchef des VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg will trotz des Abgangs von Daniel Caligiuri zum FC Schalke 04 keine weiteren Transfers mehr tätigen. Bis zum Ende der Wechselfrist am Dienstag werde nichts mehr passieren, kündigte Sportchef Olaf Rebbe nach dem 1:2 (1:1) gegen den FC Augsburg an.

"Unsere Planungen sind abgeschlossen", sagte Rebbe. Auch weitere Abgänge sind nicht zu erwarten, der als Wechselkandidat gehandelte Luiz Gustavo solle beim VfL bleiben. "Es gibt definitiv kein Angebot", sagte Rebbe über Gerüchte aus Italien, Gustavo könnte noch bis Dienstag in die Serie A wechseln.

In den vergangenen Wechselperioden hatte es vor allem in Wolfsburg stets bis kurz vor dem Ende der Frist immer noch hektische Transfers gegeben.