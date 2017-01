Trotz Mané-Tor: VfB verpasst Tabellenführung

Das Tor von Carlos Mané (Mitte) reichte nicht für den Platz an der Sonne

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Sprung an die Zweitliga-Tabellenspitze verpasst. Die Schwaben kamen beim Schlusslicht FC St. Pauli erst in der Schlussphase zu einem mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg und müssen nun damit rechnen, am Montag von Hannover 96 auf Relegations-Rang drei verdrängt zu werden.

YES! Spielende. Wir nehmen drei Punkte mit aus Hamburg. Das Tor des Tages erzielt: @CMane36. #FCSPVfB 0:1 — VfB Stuttgart (@VfB) 29. Januar 2017

Für den Treffer des Tages sorgte der eingewechselte Carlos Mané in der 84. Minute. Dabei waren vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion die stark abstiegsgefährdeten Hamburger auch ohne drei Stammspieler über weite Strecken ein durchaus gleichwertiger Gegner gewesen.

"Wir hätten dieses Spiel genauso gut gewinnen können. Beim Gegentor waren wir zu offen. Aber die Botschaft ist: Wir werden nicht aufgeben", sagte St. Pauli-Coach Ewald Lienen bei "Sky". Sein Stuttgarter Kollege Hannes Wolf ergänzte: "In diesen Sieg haben wir viel Arbeit gesteckt. Wir wissen genau, dass es am nächsten Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf nicht leichter werden wird."

Nach exakt einer halben Stunde hätten die Hanseaten sogar in Führung gehen können, doch ein Schrägschuss von Daniel Buballa traf nur das Außennetz. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Aktionen des Favoriten zunächst kaum zwingender.

VfB zu schematisch

Zwar spielte sich das Geschehen mehr und mehr in der Hälfte der Norddeutschen ab, doch der VfB trug seine Angriffe lange Zeit zu schematisch vor. Als alles auf ein torloses Remis hindeutete, war Mané mit einem Schuss unter die Latte erfolgreich.

Lasse Sobiech und Cenk Şahin verdienten sich beim Tabellenletzten, der seit 21 Jahren auf einen Sieg gegen die Gäste wartet, die Bestnoten. Stärkste Akteure in der Mannschaft von Trainer Hannes Wolf waren Timo Baumgartl und Emiliano Insua.