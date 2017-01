Dussuyer schied mit seinem Team früh aus

Der 57-jährige Franzose Michel Dussuyer ist am Sonntag als Teamchef der Elfenbeinküste zurückgetreten.

Die Auswahl des mittlerweile entthronten Titelverteidigers schied beim Afrika-Cup in Gabun bereits in der Gruppenphase aus. Das Team hatte in den Duellen mit der demokratischen Republik Kongo, Marokko und Togo lediglich zwei Unentschieden geholt und hat bereits die Heimreise angetreten.

Michel Dussuyer hatte die Auswahl der Elfenbeinküste im Jahr 2015 übernommen, nachdem er zuvor in Afrika schon für Benin und Guinea gearbeitet hatte.