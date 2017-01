Schulz: "Tuchel passt vom Typ nicht" zum BVB

Ex-BVB-Profi Michael Schulz schießt gegen BVB-Coach Tuchel

Ex-BVB-Profi Michael Schulz hat zum Rundumschlag ausgeholt und Dortmund-Coach Thomas Tuchel sowie Angreifer Mario Götze kritisiert. Andere Experten schlossen sich dem 55-Jährigen an.

"Thomas Tuchel ist nicht Klopp. Er passt vom Typ her eigentlich nicht zu diesem Klub. Diese eher ruhige und wissenschaftlich zurückhaltende Art ist etwas anderes", sagte Schulz in einer Expertenrunde bei "Sky" und fügte etwas relativierend an: "Dass sich jetzt nicht alle in den Armen liegen, ist auch klar. Aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass man nicht zusammenarbeiten kann."

Michael Rummenigge stieß ins gleiche Horn: "Borussia Dortmund ist ein emotionaler Klub - da stehen 30.000 tausend Menschen auf der Südtribüne. Wir kennen das von Jürgen Klopp, wie er an der Linie durchgedreht ist." Jetzt sei ein neuer Trainer da, ein völlig anderer. "Aber die Zuschauer wollen diese Emotionen sehen", betonte der Bruder des Bayern-Bosses.

Schulz: Götze? "Emotionslos"

Auch für Weltmeister und BVB-Rückkehrer Mario Götze hatte Schulz wenig erwärmende Worte übrig: "Götze hat im Moment keine Ausstrahlung, das ist alles so emotionslos", analysierte der ehemalige Verteidiger: "Egal, ob er eingewechselt wird oder im Spiel dabei ist. Er macht auf mich nicht den Eindruck, dass er so befreit auftritt wie früher."