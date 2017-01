Tuchel klagt: "Auf sehr hohem Niveau unruhig"

BVB-Trainer Thomas Tuchel übt Kritik an der Medienberichterstattung

Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat sich im Anschluss an das magere 1:1 in Mainz am Sonntag kritisch zur aktuellen Medienberichterstattung über sein Verhältnis zur Vereinsführung um Klub-Chef Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc geäußert.

"Ich möchte nicht ständig darauf reagieren, es sind letztendlich immer die gleichen Fragen. Offensichtlich wird sehr unruhig über uns geschrieben und berichtet. sagte Tuchel bei "Sky": "Im Zentrum des Sturms ist es ja meistens sehr ruhig. Und deshalb ist es im Moment sehr wichtig, dass die Verbindung zwischen mir und meinem Staff so konzentriert ist - und vor allem, dass die Bindung zur Mannschaft da ist."

Im Vergleich zur letzten, deutlich stärkeren Spielzeit des BVB hat sich laut Tuchel an seiner Beziehung zu den Verantwortlichen nichts geändert. ""Es ist im Moment auf sehr hohem Niveau unruhig. Die Zusammenarbeit ist so wie sie ist - und die ist auch so wie sie in der vergangenen Saison war- Intern macht die Unruhe nicht so sehr viel aus."

Watzkes Zielvorgabe "viel verlangt"

Mit der Watzkes Zielvorgabe, der BVB müsse sich direkt für die Champions League qualifizieren, hat Tuchel kein Problem. "Es ist viel verlangt, aber wenn du bei Dortmund spielst und Trainer bist, dann ist das auch impliziert. Dass wir das Potenzial dazu haben, immer wieder auch auf ein ganz hohes Niveau zu kommen, haben wir bewiesen. Dass wir das konstant können, so wie in der letzten Saison, der Beweis steht noch aus. Es gibt viele gute Gründe, warum das nicht so ist. Sie können sicher sein: Auch mein ganz persönlicher Ehrgeiz ist es, mindestens unter den ersten drei zu landen", so der 43-Jährige.

Einen Grund für zeitnahe Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2018 laufenden Vertrags sieht Tuchel nicht. "Wir haben noch genug Zeit, darüber zu sprechen.

Er sei als "Trainer im Tunnel", könne sich deswegen während der Saison ohnehin nicht auf andere Themen konzentrieren. "Es sind 17 Spiele, jetzt ist Rückrunde. Wir haben hohe Ziele, und wir haben einen Weg zu gehen. Und wir brauchen da unsere ganze Energie", ergänzte der BVB-Coach.