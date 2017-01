Leverkusen: Bailey-Transfer wohl schon durch

Leon Bailey soll schon in Kürze für die Werkself auflaufen

Schon vor dem letzten Bundesligaspiel von Bayer 04 Leverkusen galt der Transfer des jamaikanischen Top-Talents Leon Bailey als sicher. Nun soll bis zum Dienstag endlich der Deckel drauf gemacht werden.

Medienberichten zufolge sollen sich der belgische Klub KRC Genk und der Tabellenneunte der Bundesliga bereits auf einen Wechsel geeinigt haben. Was noch fehlt, sind die Unterschriften. Laut "kicker" soll Leon Bailey aber noch vor Ende der Transferperiode am Dienstagabend sein neues Arbeitspapier in Leverkusen unterzeichnen. Der 19-Jährige soll bis 2022 an den Rhein gebunden werden.

Als Ablösesumme sind zwölf Millionen Euro im Gespräch. Der Wechsel ist damit kostspieliger geworden als ursprünglich von der Bayer-Seite geplant. Allerdings war da auch von einem Transfer im Sommer die Rede. Jetzt geht wohl alles ganz schnell, wie auch Sportdirektor Rudi Völler am Rande der Bundesligapartie am Samstagabend bestätigte: "Die wichtigste Message ist, dass der Spieler zu uns will. Und wir wollen ihn. Wir haben gute Möglichkeiten, ihn zu bekommen."

Leon Bailey wurde am Sonntag in Leverkusen gesichtet, nachdem er wohl schon Tage zuvor den Medizincheck erfolgreich absolviert hatte. An der Seite seines Adoptivvaters und Beraters Craig Butler soll er mit den Bayer-Bossen letzte Transferdetails geklärt haben. Es steht nur noch die Vollzugmeldung der Werkself aus.