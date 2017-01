Mourinho "befördert" Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger steht im Europa-League-Kader von Manchester United

Nach seinem starken Auftritt im FA Cup gegen Wigan Athletic lag das Old Trafford Bastian Schweinsteiger zu Füßen. Nach dem Spiel gab es für den Ex-Münchner noch mehr gute Nachrichten.

Noch vor der Saison wurde Bastian Schweinsteiger von Trainer José Mourinho degradiert und war nicht einmal Teil des offiziellen Mannschaftsfotos. Spätestens nach seiner überzeugenden Leistung im Pokalspiel gegen Wigan (4:0), bei dem der 32-Jährige ein Tor selbst erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete, kann sich der Deutsche wieder Hoffnungen auf regelmäßige Einsätze machen.

Schweinsteiger's cheeky little goal! Top man! 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/mIZaSFGYM8 — Manchester United (@ManUnitedWorld) 29. Januar 2017

Mourinho bestätigte nach dem Abpfiff zudem, dass Schweinsteiger ab sofort wieder zum Europa-League-Kader der Red Devils gehören wird. "Ja, er bleibt und gehört wieder zum Europa-League-Kader", dementierte der Portugiese gleichzeitig auch sämtliche Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des Ex-Nationalspielers.

"Die 90 Minuten waren sehr hart für ihn"

"Nach den Abgängen von Memphis Depay und Morgan Schneiderlin haben wir nicht mehr so viele Spieler und so viele Optionen im Mittelfeld", begründete Mourinho die Beförderung Schweinsteigers, der nach seinem starken Auftritt gegen Wigan von den Fans mit Lobeshymnen überschüttet wurde.

Allerdings gestand der Trainer auch ein, dass es beim Deutschen noch nicht ganz für einen Einsatz über 90 Minuten reicht. "Die 90 Minuten waren sehr hart für ihn. Ab Minute 65, 70 wurde es kompliziert. Aber körperlich war es wichtig, dass er gefordert wurde. Er war ein guter Profi, als er nicht gespielt hat - und er wird weiterhin ein guter Profi sein. Mit so vielen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, ist er auf jeden Fall eine Option", erklärte "The Special One".