Bericht: RB schmettert drei Burke-Offerten ab

Oliver Burke muss bei RB Leipzig bleiben

RB Leipzig will sein bislang nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz gekommenes Juwel Oliver Burke nicht abgeben. Laut "kicker" lehnten die Sachsen gleich drei Angebote für den 19 Jahre alten Schotten ab - alle aus England.

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick soll einen Versuch von Burkes Ex-Klub Notthingham Forest, den Angreifer wieder zurück in die zweite englische Liga zu locken, abgeschmettert haben. Absagen kassierten demnach auch die Premier-League-Klubs FC Middlesbrough und Crystal Palace.

Alle drei Interessenten wollten Burke bis Saisonende leihweise auf die Insel locken. Doch der Youngster muss in Leipzig bleiben.

Der will sich mit seinem Reservistendasein beim Tabellenzweiten allerdings nicht mehr begnügen. "Ich will mehr Fußball spielen und öfters in der Startelf stehen. Ich denke, das ist auch Teil meiner Entwicklung", zitiert der "kicker" den Jungspund: "Lernen im Training ist das eine, alles in ein Match zu packen, ein anderes Ding."

Burke kam seit seinem 15-Millionen-Euro Wechsel zu den Roten Bullen bislang nur 14 Mal zum Einsatz, davon 13 Mal als Joker. Der schnelle Außenstürmer erzielte ein Tor.