Schockfotos: Abgemagerter Romário operiert

Romário hat sich operieren lassen

Nach erschreckenden, im Internet kursierenden Fotos hat Brasiliens ehemaliger Weltstar Romário am Sonntag das Geheimnis um seine stark abgemagerter Gestalt gelüftet.

Im "Globo"-TV-Magazin "Fantastico" berichtete der Weltmeister von 1994 am Tag, an dem er 51 Jahre alt wurde, dass er sich Ende des vergangenen Jahres wegen seiner Zuckerkrankheit einer umstrittenen Operation unterzogen und danach rund 15 Kilos verloren habe. "Ich bin heute 51 Jahre alt und kann sagen, dass es mir noch nie so gut ging", erklärte Romário, dessen Magen verkleinert und Teile des Dünndarms verlegt wurden, damit mehr Hormone die Bauchspeicheldrüse zu einer verstärkten Insulin-Produktion anregen.

Der 1000-Tore-Stürmer, der 2009 sein letztes Spiel für einen Profiklub bestritt, leidet seit sechs Jahren an Diabetes Typ 2 und hatte am Tag der Operation einen schon bedrohlichen Blutzuckerwert "zwischen 380 und 400". "Ich bin süchtig nach Süßem, vor allem nach Limonentorte", gestand der heutige Politiker, der seit 2015 einen Sitz im Bundessenat hat, und ergänzte: "Der delikate und komplexe Teil der OP ist, dass ich nicht mehr essen darf, was ich will."

Sein Spitzname sei nun "der Kurze" (o Baixinho) und "der Magere" (o Magrinho). Die hörbar gebrochene Stimme und das hagere Gesicht dürften die Diskussion um seinen Gesundheitszustand jedoch nicht abbrechen lassen.