Politische Äußerung: Bayer stutzt Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu soll sich mit politischen Äußerungen zurückhalten

Bayer Leverkusen hat Hakan Çalhanoğlu geraten, sich mit politischen Äußerungen grundsätzlich zurückzuhalten. Der türkische Nationalspieler hatte sich in einem kurzen Video auf seinem Twitter-Account zu einem Video des ehemaligen Bundesligaprofis Gökhan Töre geäußert.

"Gökhan, mein Bruder, ich habe Deine Message erhalten. Für unser Land, für unser Volk, für unsere große Türkei bin auch dabei", sagte Çalhanoğlu. Mittlerweile ist das Video auf seinem Account gelöscht.

"Wir haben mit dem Spieler über das Video gesprochen und ihm auseinandergesetzt, dass Äußerungen politischer Natur problembehaftet sein können - schließlich steht Hakan Çalhanoğlu als Profi besonders im Licht der Öffentlichkeit. Wir haben ihm geraten, sich künftig in derartigen Fragestellungen mit Meinungsäußerungen zurückzuhalten", teilte der Klub auf Anfrage mit. Nichtsdestotrotz gelte natürlich für ihn wie für alle anderen auch das Recht der freien Meinungsäußerung, hieß es weiter.

In der viralen Kampagen, zu der Töres und Çalhanoğlus Videos gehört, werben prominente Türken für die angepeilte Verfassungsänderung von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Er will durch einen Volksentscheid im April ein Präsidialsystem in der Türkei einführen.

Auch die Stars Arda Turan vom FC Barcelona und Burak Yılmaz vom chinesischen Club Beijing Guoan hatten sich an der Aktion beteiligt.