Marcel Sabitzer in kicker-Elf des Tages

Es ist bereits die dritte Nominierung für Marcel Sabitzer ins Team der Runde

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist vom deutschen Fachmagazin "kicker" bereits zum dritten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden.

Der Offensivspieler erzielte beim 2:1-Heimsieg des Tabellenzweiten RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim in der 77. Minute mit einem abgefälschten Schuss das Siegestor und bekam für seine Leistung einen Zweier. Teamkollege Stefan Ilsanker erhielt die Note 3.

In der zweiten Liga wurde Michael Liendl mit einer Zwei ebenso in die Elf des Tages berufen. Der Mittelfeldspieler schoss 1860 München gegen Greuther Fürth mit seinem Treffer in der 86. Minute zu einem 2:1-Sieg.

Die weiteren Noten der Österreicher:

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1: Schöpf 4,5, Burgstaller 2,5; Lindner 3

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:2: Hinteregger 4

FC Ingolstadt - Hamburger SV: Suttner 2,5; Gregoritsch 5

Werder Bremen - Bayern München 1:2: Junuzović 2,5; Alaba 3

Mehr dazu:

>> ÖFB-Trio glänzt mit Treffern

apa/red