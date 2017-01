WAC-Keeper muss unters Messer

Christian Dobnik verletzte sich schwer am Knie

WAC-Torhüter Christian Dobnik wird nach seinem vergangene Woche in einem Testspiel auf Malta erlittenen Kreuzbandriss samt Ruptur des Innenmeniskus am Mittwoch operiert. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt.

Dobnik fällt den Rest der Saison aus, an seiner Stelle dürfte im Frühjahr Alexander Kofler im Tor stehen. Ersatzmann ist der 21-jährige Raphael Sallinger. Der WAC, aktuell Tabellensiebenter, hätte noch bis Ende der Transferzeit am Dienstag um Mitternacht Zeit, einen weiteren Torhüter zu verpflichten.

"Der Tag der Operation wird der erste Tag sein, von dem an ich an meinem Comeback arbeite. Ich weiß, dass es ein harter Weg wird aber ich bin wie immer motiviert und werde auch diese Prüfung bestehen", gab sich Dobnik kämpferisch.

apa/red