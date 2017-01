Gesperrt! Wagner fehlt Hoffenheim länger

Sandro Wagner (r.) wird Hoffenheim zwei Spiele lang fehlen

Torjäger Sandro Wagner von Bundesligist 1899 Hoffenheim ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei RB Leipzig (1:2) für zwei Begegnungen gesperrt worden. Das gaben die Hoffenheimer am Montag bekannt.

Wagner fehlt damit in den Spielen gegen den FSV Mainz 05 (4. Februar) und beim VfL Wolfsburg (12. Februar). Wagner war nach einem groben Foul an Stefan Ilsanker vom Platz geflogen, in Unterzahl musste Hoffenheim die erste Saisonniederlage hinnehmen. "Ich habe mich bei meiner Mannschaft und dem Gegenspieler entschuldigt. Es tut mir leid, das macht man nicht", hatte Wagner im Anschluss erklärt.