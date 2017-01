Echte Fründe: Overath mit FC versöhnt

Wolfgang Overath und der 1. FC Köln gehören zusammen

"Echte Fründe ston zesamme" - so heißt es in einem Lied der Kölner Band "De Höhner". Und so sehen das auch die Ikone des 1. FC Köln Wolfgang Overath und sein Nachfolger als Präsident Werner Spinner.

Nach jahrelangem Streit haben sich die beiden in den vergangenen Monaten ausgesprochen und ihre Probleme aus der Welt geschafft. Deswegen wird Overath nun wieder regelmäßig ins Stadion kommen.

"Die Zeit vor meinem Rücktritt als FC-Präsident nach sieben Jahren Amtszeit war nicht einfach, die Kritik fand ich zum Teil unsachlich und so brauchte ich zunächst mal etwas Abstand", sagte Wolfgang Overath auf der Homepage der Kölner. Der ehemalige Spielmacher sah sich in den letzten Jahren seiner 2011 geendeten Präsidentschaft unter anderem dem Vorwurf ausgesetzt, den FC wie ein "Sonnenkönig" zu führen. "Aber der 1. FC Köln war und ist immer eine Herzensangelegenheit für mich gewesen und ich bin froh, dass die Dinge bereinigt wurden", meinte er nun.

"Wolfgang ist einer der Größten, die dieser Klub hervorgebracht hat", lobte Werner Spinner, seit 2012 Präsident des Klubs, seinen Vorgänger: "Er hat den Verein über Jahre geprägt. Uns als Präsidium war es nach unserer Wahl 2012 ein großes Anliegen, den Verein nach den Querelen wieder zu vereinen, das haben wir immer klar formuliert. Wolfgang Overath gehört zu diesem Verein."

Overath: "Aktuelle Situation sehr gut"

Die gegenseitigen Streicheleinheiten führte Overath im Gespräch fort und äußerte große Anerkennung für die Arbeit Spinners und der neuen Führungsriege der Geißböcke: "Sie haben Ruhe in den Verein gebracht und die Weichen richtig gestellt. Hierzu zähle ich insbesondere die guten Personalentscheidungen. Jörg Schmadtke, Alexander Wehrle und Peter Stöger machen einen tollen Job. Die aktuelle Situation ist schon sehr gut." Der 1. FC Köln spielt seit 2014 wieder erstklassig. Aktuell steht die Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz und hofft auf den Einzug in den Europapokal.

Am kommenden Samstag empfangen die Domstädter den VfL Wolfsburg. Dann will Wolfgang Overath, der von 1963 bis 1977 für die Kölner kickte, wieder auf der Tribüne sitzen. "Ich werde wieder zu den Heimspielen gehen. Wenn ich es schaffe, bin ich gegen Wolfsburg dabei", erklärte der 73-Jährige: "Darauf freue ich mich. Und dann sitze ich auf meinem Platz und zittere mit. Wir machen da keinen großen Bahnhof draus."