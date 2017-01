Aufruhr in Mainz: Bojan Krkić ist da

Bojan Krkić ist bis zum Saisonende aus der Premier League ausgeliehen

Die prominente Mainzer Neuverpflichtung Bojan Krkić ist am Montagmittag offiziell beim Bundesligisten präsentiert worden.

Der 26-Jährige absolvierte seine erste Trainingseinheit beim 1. FSV Mainz 05 und äußerte sich auf einer anschließenden Pressekonferenz zu seinem Wechsel von Stoke City.

"Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn ein Verein sich so um dich bemüht. Ich bin froh, hier zu sein!", so der serbisch-stämmige Spanier auf seiner Vorstellungs-PK.

Der zweifache Champions-League-Sieger hegte nach eigener Aussage schon lange den Traum, den Sprung in das deutsche Oberhaus zu schaffen: "Ich wollte schon immer Bundesliga spielen. Das ist eine gute Möglichkeit für mich."

Langfristige Verpflichtung nicht realisierbar gewesen

Bojan Krkić ist bis zum Saisonende von den Mainzern ausgeliehen, die sich nach dem Abgang von Yunus Mallı eine kurzfristige Bereicherung für die Offensivabteilung versprechen. Den Stürmer noch längerfristig an den Klub zu binden, war nach Aussage der Mainzer Klub-Verantwortlichen keine Option: "Wir hatten mit keiner Faser die Möglichkeit, eine Kaufoption darzustellen", sagte FSV-Manager Rouven Schröder bei der Vorstellung des ausgeliehenen Spaniers: "Daran sieht man auch die Kategorie des Transfers. Es ist eine Situation, in der alle geholfen haben, es wirtschaftlich seriös darzustellen."

Bereits während des ersten Telefonats mit Krkić, der früher beim FC Barcelona als Jahrhunderttalent galt, sei Schröder klar geworden, dass der 26-Jährige "absolut bereit" sei. "Er ist ein ganz bodenständiger Typ, der die Mannschaft und den Verein bereichern wird", sagte Schröder: "Nicht viele haben gedacht, dass er sich für Mainz entscheidet. Darauf können wir stolz sein."

Für Stoke City kam der einfache spanische Nationalspieler in dieser Saison neun Mal zum Einsatz, brachte es in der Premier League auf drei Saisontore. Für den FC Barcelona stand er zwischen 2007 und 2011 über 100 Mal in der Primera División auf dem Feld und traf dabei 26 Mal für die Katalanen.

Sportdirektor Rouven Schröder meinte zur Neuverpflichtung: "Bojan hat mit voller Überzeugung bei Mainz 05 unterschrieben. Er wird die Mannschaft bereichern. Wir freuen uns, das er hier ist. Bojan wird unser Spiel befruchten."