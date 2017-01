DFB ermittelt gegen FC-Knipser Modeste

Kölns bester Torjäger Anthony Modeste muss eine Sperre fürchten

Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln droht eine Sperre durch das Sportgericht des DFB. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Montag ein Ermittlungsverfahren gegen den französischen Angreifer ein, der am vergangenen Samstag beim 6:1 bei Darmstadt 98 seinen Gegenspieler Aytaç Sulu in der 38. Minute mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen hatte.

Schiedsrichter Robert Kampka aus Mainz hatte auf Nachfrage erklärt, diese Szene nicht gesehen zu haben, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich ermitteln kann. Modeste und Sulu wurden vom Kontrollausschuss zu seiner Stellungnahme aufgefordert. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird der Kontrollausschuss über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Modeste wurde am Samstag in Darmstadt in der 50. Minute gegen Artjoms Rudņevs ausgewechselt. Mit 14 Treffer ist der Stürmer der erfolgreichste Schütze des FC in der laufenden Saison. "Uns ist nicht angst und bange. Wir haben auch andere Ausfälle verkraftet und würden auch das schaffen, das zu kompensieren. Wir müssten die Spielweise etwas verändern", sagte Trainer Peter Stöger auf "SID"-Anfrage bei einem Termin in Köln.