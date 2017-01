Werder bedient sich wieder in Kopenhagen

Ludwig Augustinsson wechselt zu Werder Bremen

Nach der Verpflichtung von Winter-Neuzugang Thomas Delaney bedient sich Werder Bremen ein weiteres Mal beim dänischen Erstligisten FC Kopenhagen: Im Sommer wechselt Ludwig Augustinsson an die Weser. Das bestätigten die Bremer am Montag.

Die Vertragslaufzeit des Linksverteidiger gab der Klub nicht bekannt. Dem Vernehmen nach kostet der schwedische Nationalspieler eine Ablösesumme zwischen drei und fünf Millionen Euro.

Werder hatte bereits im Sommer versucht, Augustinsson in die Bundesligan zu locken. Damals verhinderte das Veto von Kopenhagens Trainer Ståle Solbakken den Transfer.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Ludwig trotz einiger anderer Mitbewerber bereits zu einem so frühen Zeitpunkt für den SV Werder Bremen entschieden hat und wir ihn von unserer Philosophie sowie der sportlichen Perspektive bei Werder und in der Bundesliga überzeugen konnten", sagte Frank Bauman, Werders Geschäftsführer Sport: "Er hat in Göteborg und Kopenhagen mit auffälligen Leistungen überzeugt und ist in kürzester Zeit eine feste Größe in der Nationalmannschaft geworden."

Augustinsson ein "spielstarker Defensivspieler"

Auch Trainer Alexander Nouri schwärmte vom zukünftigen Neuzugang. "Ludwig ist ein spielstarker Defensivspieler, der sowohl im linken Mittelfeld als auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Dazu ein super Typ, der sich sicher sehr schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und uns weitere Möglichkeiten auf dem Platz bietet."

Augustinsson wechselte 2014 von IFK Göteborg in die dänische Hauptstadt. Für den FC Kopenhagen absolvierte er nicht nur Spiele in der Liga und im Pokal, sondern lief auch in der Europa League und der Champions League auf. In der aktuellen Saison absolvierte er in der laufenden Spielzeit alle sechs Partien der Dänen über die vollen 90 Minuten.

Im Februar steht für den ehemaligen Temkollegen von Werders Neuzugang Delaney und seinen Noch-Arbeitgeber das EL-Sechzehntelfinale gegen Ludogorets Razgrad auf dem Programm.