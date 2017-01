Shakhtar Donetsk findet neue Heimat

Shakhtar Donetsk wechselt den Schauplatz seiner Heimspiele

Shakhtar Donetsk wird seine Heimspiele künftig in Kharkiv austragen. Wie der ukrainische Tabellenführer am Montag bekanntgab, läuft der Vertrag mit dem Metalist Oblast Sports Complex mit rund 40.000 Plätzen vorerst bis Ende 2017.

Seit Beginn des bewaffneten Konflikts in der Ostukraine 2014 hatte Shakhtar im rund 1.000 Kilometer entfernten Lviv gespielt. Donezk, noch 2012 ein Spielort der EM, wird von prorussischen Separatisten kontrolliert.

Trainiert wird jedoch weiter in der Hauptstadt Kiev. Shakhtar überwintert in der Ukraine nach 18 Runden als ungeschlagener Tabellenführer mit bereits 13 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Dinamo Kiev. In der Europa League trifft man nach der perfekten Gruppenbilanz von sechs Siegen in sechs Spielen nun in der ersten k.o.-Runde auf Celta Vigo.

apa/red