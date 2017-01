Kommentar: Tuchels Gratwanderung beim BVB

Beim BVB hängt der Haussegen ein wenig schief

Die übermächtigen Bayern sind schon lange enteilt und Leipzig läuft dem BVB als Verfolger Nummer Eins den Rang ab. Hinzu kommt nur ein Sieg aus den letzten fünf Liga-Partien. Es kriselt an der Strobelallee. Thomas Tuchel scheint an diesem Umstand nicht ganz unschuldig zu sein.

Tatort Mainz, 83. Minute: Borussia Dortmund spielt sich scheinbar einem dreckigen Sieg entgegen. Bis dato ungefährliche Mainzer kommen zum ersten Mal im Spiel so richtig konsequent in den Strafraum und erzielen den Ausgleichstreffer. Nach Abpfiff sehen wir hängende Gesichter und einen wütenden Trainer.

Remis in Mainz als Spiegelbild der Saison

Das Spiel dient als Spiegelbild der Dortmunder Saison: Tuchels Team glänzt meist nicht, hat trotzdem große Chancen auf drei Punkte und verspielt diese dann. Acht Saisonsiege stehen aktuell auf dem Konto. Für Dortmunds Ansprüche zu wenig.

Im Vergleich zu anderen Teams, die in einer solchen Situation den Stiefel einfach konsequent runterspielen (siehe Bayern in Bremen), agieren die Borussen in dieser Saison teilweise naiv und fahrlässig und bekommen ab einem bestimmten Zeitpunkt keinen Zugriff mehr auf Gegner, die sie noch vor ein paar Monaten quasi blind an die Wand gespielt hätten. Die vielzitierte "Saison des Umbruchs" dient dort nicht mehr als alleinige Erklärung für ein Phänomen, welches den BVB-Fans mit Blick auf die Zukunft große Sorgen bereitet.

Klar ist: Das Saisonziel der Dortmunder Borussia ist die direkte Qualifikation für die Champions League. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, wird spätestens nach Saisonende der Trainer in Frage gestellt. In der vergangenen Spielzeit zauberte Thomas Tuchel mit den Schwarzgelben starke Leistungen auf den Rasen, holte 78 Punkte in der Liga und kam ins Finale des DFB-Pokals. Dort sahen die Anhänger das vierte große Endspiel in Folge, welches verloren ging.

Die Neuzugänge zünden (noch) nicht

Die verpassten Titel wurmten Fans wie Spieler gleichermaßen. Hummels, Gündoğan und Mkhitaryan suchen nun bedingt durch bessere Chancen auf Trophäen und aufgestocktes Gehalt woanders ihr Glück. Abwehr-Krieger Sokratis äußerte unlängst auch schon seinen Unmut über fehlende Titelgewinne.

Für die Abgewanderten wurde eine Reihe neuer Spieler verpflichtet, die, mit Ausnahme von Dembélé, noch nicht so richtig ihren Platz im Team gefunden haben. Guerreiro war lange verletzt, Rode spielt fast gar nicht mehr und die WM-Helden Schürrle und Götze bringen noch zu selten gute Leistungen.

Verletzungen werfen Spieler zurück, ständige Rotation jedoch auch. Wo Jürgen Klopp es geschafft hat, Konstanz durch eingespieltes Personal zu erzeugen, macht sich Thomas Tuchel oft selbst einen Strich durch die Rechnung.

Tuchels Clinch mit Watzke und Zorc?!

In den letzten Tagen wurde oft medial vermeldet, der Coach würde intern mit dem Führungsgespann Michael Zorc/Hans-Joachim Watzke anecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tuchel nicht dasselbe Verhältnis zu den beiden großen BVB-Machern aufweist, wie Jürgen Klopp es hatte. Dafür ist er aber auch noch nicht lange genug an der Strobelallee. Das Aussortieren von Publikumslieblingen wie Neven Subotić macht die Vereinsintegration aus Sicht der Fans nicht besser.

Für viele Kritiker war der Isak-Transfer ein gefundenes Fressen. Tuchel wurde nach eigenen Angaben spät in die Verpflichtung eingeweiht und prompt entfachte ein großes mediales Feuer über das angeblich gestörte Verhältnis von Trainer und Offiziellen. Was beim BVB groß aufgebauscht wurde, wäre bei anderen Vereinen wohl kaum eine Erwähnung wert. Sobald Isak das erste Mal eine gute Leistung im schwarzgelben Dress abgeliefert hat, wird die Diskussion vergessen sein.

Duell mit RB als Schlüsselspiel

Am kommenden Samstag wartet auf die Dortmunder Borussia gegen Leipzig ein Schlüsselspiel. Auch wenn die Bullen enteilt scheinen und sich augenscheinlich souverän der Festigung des zweiten Platzes entgegenspielen, hat der BVB die Chance, den Rückstand mit einem Sieg immerhin auf acht Punkte zu verkürzen. Eine erneute Niederlage gegen die Roten Bullen wäre hingegen definitiv eine schallende Ohrfeige.

Auch wenn die Zeiten für die Borussia aktuell nicht rosig sind, sollte man nicht vergessen, dass noch 48 Punkte zu verteilen sind. Wer den dritten oder vierten Platz als totale Enttäuschung bezeichnet, hat wahrscheinlich den Bezug zur Realität verloren. Alle Ränge dahinter dürften aber höchstwahrscheinlich den Job von Thomas Tuchel rapide in Frage stellen.

So wie die BVB-Spiele der letzten Wochen auf Messers Schneide entschieden wurden, können hier am Ende ein paar wenige Punkte den Ausschlag geben. Thomas Tuchel muss seinen Jungs dringend wieder das Sieger-Gen einpflanzen, das sie bei den letzten Auftritten vermissen ließen.

Bei der Leistungsdichte in der aktuellen Saison ist es ein schmaler Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Tuchel der vielleicht schwersten Aufgabe seiner bisherigen Laufbahn gewachsen ist. Noch sollte man den akribischen Taktiker nicht abschreiben. Und eine hochtalentierte BVB-Elf ebenfalls nicht.

Lionard Tampier