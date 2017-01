Wilde Wechselspiele in Würzburg

Sebastian Ernst (r.) wechselt zu den Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers haben Mittelfeldspieler Sebastian Ernst vom Drittligisten 1. FC Magdeburg verpflichtet.

Von der 2. @bundesliga_de in die @dritteliga und umgekehrt: Richie Weil kommt zum @1_FCM, Sebastian Ernst zu uns! https://t.co/h6G6iEfe0Z — Würzburger Kickers (@fwk_1907) 30. Januar 2017

Dies bestätigten beide Vereine, machten über die Laufzeit des Vertrags aber keine Angaben. Im Gegenzug verlässt Abwehrspieler Richard Weil die Würzburger in Richtung Sachsen-Anhalt, der 28-Jährige unterzeichnete beim FCM einen Kontrakt bis 2018.

"Umso schöner ist es für uns, dass es bereits jetzt geklappt hat und er sich frühzeitig dazu entschlossen hat, bei uns den nächsten Schritt machen zu wollen. Sebastian passt mit seinen 21 Jahren, seiner guten Ausbildung und seiner Flexibilität in der Offensive perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Cheftrainer Bernd Hollerbach und fügte hinzu: "Er ist ein Spieler, der offensiv quasi überall einsetzbar ist und zusätzliches Tempo in unser Spiel bringen wird. Sebastian hat sich im Stahlbad der 3. Liga bereits bewiesen, gemeinsam wollen wir ihn hier in Würzburg in seiner Entwicklung weiterbringen."