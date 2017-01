Bericht: Kolašinac darf nicht zu Chelsea

Schalke möchte Sead Kolašinac im Winter nicht an den FC Chelsea abgeben

Angeblich hat der FC Schalke 04 sein Veto gegen einen Winter-Verkauf von Sead Kolašinac eingelegt. Neben dem Dauer-Interesse von Juventus Turin soll nun auch der FC Chelsea ein Auge auf den Defensivmann der Königsblauen geworfen haben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen die Blues mit ihrem Werben um den Bosnier allerdings an der ablehnenden Haltung der Verantwortlichen des Revierklubs gescheitert sein und sich eine Absage eingefangen haben. Zuvor hatte bereits "Sky Sport" gemeldet, dass die Engländer den Linksverteidiger früher als geplant verpflichten wollen.

Demnach will Chelsea Kolašinac wohl spätestens im Sommer an die Stamford Bridge locken. Der Vertrag des 23-Jährigen beim FC Schalke läuft am Ende der Saison aus. Bislang zögert der bosnische Nationalspieler, seinen Kontrakt bei den Königsblauen zu verlängern.

Kolašinac spielt bereits seit der Jugend bei den Knappen. Für die Profi-Mannschaft kam er dabei auf 105 Einsätze und erzielte dabei drei Tore und legte zehn Treffer vor.