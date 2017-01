BVB erteilt Merino-Wechsel endgültige Absage

Mikel Merino darf nicht vom BVB zum 1. FC Köln

Borussia Dortmund hat einem Wechsel von Mikel Merino zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln endgültig einen Riegel vorgeschoben. Laut "Bild"-Informationen will der BVB den Spanier in der laufenden Transferperiode nicht abgeben.

In Köln sind die Signale aus dem Ruhrgebiet bereits angekommen. "Schade, dass es nicht geklappt hat. Es wäre eine gute Lösung für den Spieler und uns gewesen", zitiert das Blatt FC-Manager Jörg Schmadtke.

Die Domstädter hatten sich offenbar bis zuletzt intensiv um eine Verpflichtung des Defensiv-Allrounders auf Leihbasis bemüht - und wären bereit gewesen, den 20-Jährigen entweder bis Saisonende oder sogar für anderthalb Jahre zu holen.

Merino spielt unter BVB-Trainer Thomas Tuchel momentan anscheinend keine Rolle, stand zuletzt zweimal in Folge nicht einmal im Kader der Schwarzgelben. "Merino kommt immer näher an die Mannschaft heran. Fortschritte sind bei ihm deutlich zu erkennen", erklärte Tuchel dennoch nach der Partie am Wochenende in Mainz (1:1).

Dortmund hatte den Linksfuß vor der Saison für knapp vier Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Aufsteiger CA Osasuna verpflichtet. Der gelernte zentrale Mittelfeldspieler kam bei der Borussia bislang ausschließlich in der Innenverteidigung zum Einsatz. Das allerdings nur sporadisch: Merino stand in Pflichtspielen erst dreimal für den BVB auf dem Platz.