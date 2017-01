Dembélé als XXL-Last-Minute-Transfer?

Moussa Dembélé könnte noch nach London wechseln

Moussa Dembélé vom schottischen Rekordmeister FC Celtic gilt als eines der am heißest umworbenen Offensivtalente Europas. Zum Abschluss der Wintertransferperiode könnte ein Wechsel doch noch konkret werden.

Wie die englische Zeitung "Telegraph" berichtet, will der Topklub FC Chelsea den französischen U-Nationalspieler mit einem XXL-Angebot nach London locken. So soll sich der aktuelle Tabellenführer der Premier League in regelmäßigem Kontakt mit dem FC Celtic befinden.

Die Schotten wollen ihr Top-Talent eigentlich nicht ziehen lassen, haben ihn auch noch bis 2020 vertraglich an sich gebunden. Laut der englischen Gazette müsse Chelsea umgerechnet rund 46 Millionen Euro bieten, um Celtic noch im letzten Moment der Transferperiode von einem Verkauf zu überzeugen. Moussa Dembélé war erst im letzten Sommer für weniger als eine Millionen Euro vom englischen Zweitligisten FC Fulham nach Glasgow gewechselt.

Chelsea-Coach Antonio Conte soll sich persönlich für die Verpflichtung einer hochkarätigen Offensivkraft noch in diesem Winter ausgesprochen haben. Auch an Fernando Llorente von Swansea City sowie Christian Benteke von Crystal Palace sollen die Blues Interesse gezeigt haben.

Moussa Dembélé hat sich in dieser Saison mit herausragenden Leistungen auf nationalem sowie internationalem Parkett in den Fokus mehrerer europäischer Spitzenteams gespielt. So markierte er in 21 Ligaspielen für Glasgow schon neun Treffer, auch in der Champions League war Dembélé für den FC Celtic bereits dreimal erfolgreich. Er netzte unter anderem beim 1:1 der Schotten bei Borussia Mönchengladbach.