20 Mio.! Gabbiadini-Wechsel angeblich fix

Manolo Gabbiadini ist auf dem Weg nach Southampton

Der FC Schalke und Wolfsburg sollen an ihm interessiert gewesen sein, Southampton bekommt den Zuschlag: Die Zukunft von Stürmer Manolo Gabbiadini ist laut übereinstimmenden Medienberichten endlich geklärt.

Wie unter anderem der britische "Guardian" berichtet, hat sich der FC Southampton mit dem SSC Neapel auf einen Kauf des 25-Jährigen geeinigt. Angeblich überweisen die "Saints" für Gabbiadini eine Basis-Ablöse in Höhe von rund 17 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe noch auf insgesamt 20 Millionen Euro steigen.

Der FC Schalke und der VfL Wolfsburg werden sich damit nach anderen Alternativen für die Sturmspitze umschauen müssen. Beiden Bundesligisten wurde in den vergangenen Wochen reges Interesse an dem Stürmer nachgesagt, der in Neapel hinter Arkadiusz Milik und Dries Mertens nur die Nummer drei im Team von Trainer Maurizio Sarri ist.

Gabbiadini, sechsfacher italienischer Nationalspieler, wechselte im Winter 2015 von Sampdoria Genau nach Neapel, konnte sich gegen die namhafte Konkurrenz bei den "Azzurri" aber nie durchsetzen. In 79 Pflichtspielen für den SSC traf der Linksfuß zwar 25 Mal, allerdings durfte der Stürmer in diesem Zeitraum nur acht Mal über 90 Minuten ran.