LIVE: Leitner vor Rückkehr in die Bundesliga

Moritz Leitner steht angeblich vor einer Rückkehr in die Bundesliga

Das Ende der Wintertranserperiode naht: Wer personell also nochmal nachlegen will, muss am Dienstag zuschlagen. Die Bundesligisten haben dafür bis 18:00 Uhr Zeit, auf der Insel wird noch bis 24:00 Uhr gepokert. Wir informieren Euch bis zum bitteren Ende über alle wichtigen Bewegungen auf dem Markt.

+++ 09:11 Uhr: Mehmedi ein Thema beim HSV? +++

Wie die "Bild" beichtet, hat der Hamburger SV mit einer Verpflichtung von Leverkusens Admir Mehmedi geliebäugelt. Ein Transfer wäre demnach aber nur zustande gekommen, wenn sich ein Abnehmer für Aaron Hunt gefunden hätte - danach sieht es allerdings nicht aus.

+++ 09:01 Uhr: Bayer bestätigt Bailey +++

Done Deal! Jetzt hat auch Bayer Leverkusen offiziell den Vertrag von Leon Bailey bestätigt. Der Jamaikaner kommt mit sofortiger Wirkung vom KRC Genk und unterschreibt bis 2022. "Bayer 04 ist ein guter Klub. Hier möchte ich den nächsten wichtigen Schritt machen", äußerte sich Bailey. Laut "kicker" beläuft sich die Ablöse auf zwölf Millionen Euro.

Welcome, Leon #Bailey! 🇯🇲

Der 19-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom @KRCGenkofficial und hat bei #Bayer04 bis 2022 unterschrieben! pic.twitter.com/mJ4UHjVejs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31. Januar 2017

+++ 08:50 Uhr: TSG-Ass in die Ligue 1? +++

Während es Grégory Sertić von Bordeaux nach Marseille gezogen hat, soll Girondins laut "LÉquipe" im deutschen Oberhaus wildern. Angeblich wechselt Hoffenheims Fabian Schär nach Frankreich. Zuerst soll eine Leihe für 300.000 Euro erfolgen, im Sommer könnte der Schweizer für fünf Millionen Euro fix wechseln.

+++ 08:42 Uhr: Werder geht leer aus - Sertić geht nach Marseille +++

Kürzlich wurde Grégory Sertić noch beim SV Werder Bremen gehandelt, nun ist klar, der Franzose bleibt dem Fußball seiner Heimat treu. Von Girondins Bordeaux zieht es den zentralen Mittelfeldspieler zu Olympique Marseille, das mit Morgan Sanson, Patrice Evra und Dimitri Payet bereits zuvor mächtig nachgerüstet hat.

+++ 08:37 Uhr: Sturmtalent im Anflug auf Wolfsburg +++

Nach der überraschenden Rückkehr von Ashkan Dejagah zum VfL Wolfsburg bahnt sich keine 24 Stunden später bereits der nächste Transfer der Wölfe an. "Het Nieuwsblad" berichtet, dass Olaf Rebbe und Co. die Fühler nach dem 19-Jährigen Belgier Landry Dimata ausgestreckt haben. Der Angreifer, der bereits im Sommer auf dem Zettel der Niedersachsen gestanden haben soll, kickt aktuell für den KV Oostende, wo er acht Treffer und zwei Vorlagen in 19 Liga-Spielen zu Buche stehen hat. Dem Bericht zufolge, will Wolfsburg den Youngster im Winter unter Vertrag nehmen und anschließend bis zum Sommer in Oostende parken.

+++ 08:23 Uhr: Trio buhlt um Hazard +++

Thorgan Hazard gehört bei der zurzeit kriselnden Borussia aus Mönchengladbach zu den wenigen Spielern, die meist ihre Leistung abrufen. Nun droht den Fohlen allerdings der Verlust ihres belgischen Spielmachers: Angeblich baggert mit dem Primera-División-Duo Sevilla und Atlético sowie dem englischen Meister Leicester City gleich ein namenhaftes Trio am 23-Jährigen.

+++ 08:22 Uhr: Premier-League-Klubs schachern um Dembélé +++

Neun Tore in 21 Partien: Mit dieser Statistik hat sich Celtics Youngster Moussa Dembélé auf die Einkaufslisten der europäischen Top-Klubs geschossen. Vor allem der FC Chelsea soll nun mit dem prallgefüllten Checkbuch wedeln. Wie der englische "Telegraph" erfahren haben will, werfen die Blues 46 Millionen Euro in den Ring, um den 20-Jährigen aus seinem bis 2020 datierten Vertrag auszulösen.

+++ 08:14 Uhr: Leverkusen holt Bailey +++

Damit dürfte auch der letzte kleine Restzweifel an einem Transfer von Genk-Talent Leon Bailey zu Bayer Leverkusen beseitigt sein. In der Nacht zum Dienstag tauchte im Netz ein Bild auf, das den 19-Jährigen mit Rudi Völler und Co. zeigt. In der Hand hält der Jamaikaner dabei ein Trikot der Werkself. Aufschrift: Bailey - 2022 - Bayer 04!

+++ 08:09 Uhr: Merino-Wechsel vom Tisch +++

Dortmunds Talent Mikel Merino kommt bei den Schwarzgelben kaum zum Zuge, eine Leihe nach Köln schien zuletzt die Lösung des Problems zu sein. Die ist nun allerdings vom Tisch. "Schade, dass es nicht geklappt hat", beendete FC-Manager Jörg Schmadtke gegenüber der "Bild" die Spekulationen.

+++ 08:01 Uhr: Hat der FCA Leitner auf dem Zettel? +++

Im Sommer 2016 wechselte Moritz Leitner vom BVB zum Römer Spitzenklub Lazio, ohne großen Erfolg. Nach sechs Monaten und mauen zwei Pflichtspieleinsätzen zieht es den 24-Jährigen zurück in die Bundesliga. Ziel soll der Süden der Republik sein. Italienische Medien berichten zumindest, dass das Mittelfeld-Ass das Interesse des FC Augsburg geweckt haben soll.