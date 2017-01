Fix! Leverkusen schnappt sich Bailey

Leon Bailey wechselt zu Bayer Leverkusen

Der Wechsel des jamaikanischen Talents Leon Bailey von KRC Genk zu Bayer Leverkusen ist fix. Das bestätigte Bayer am Dienstag.

Der Flügelstürmer unterschrieb in Leverkusen einen Vertrag bis 2022. Er wechselt mit sofortiger Wirkung ins Rheinland. Laut "kicker" überweist die Werkself satte zwölf Millionen Euro für Bailey nach Genk.

Im Sommer wäre Bailey eine Million Euro preiswerter gewesen. Leverkusen drängte aber in den letzten Tagen verstärkt auf einen Winter-Wechsel.

Der 19-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom @KRCGenkofficial und hat bei #Bayer04 bis 2022 unterschrieben! pic.twitter.com/mJ4UHjVejs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31. Januar 2017

"Mit Leon Bailey haben wir erneut einen vielversprechenden Spieler langfristig an uns binden können", freute sich Bayer-Geschäftsführer Michael Schade: "Dieser Junge stand auch bei vielen anderen europäischen Klubs ganz weit oben auf der Wunschliste. Umso glücklicher sind wir, dass wir uns gegen solch starke Konkurrenz durchsetzen konnten."

Auch Sportdirektor Rudi Völler schwärmte vom Neuzugang: "Er ist ein außergewöhnlich schneller, sehr trickreicher Spieler, der unserer Offensive zusätzlichen Schwung verleiht. Wir sind sicher, dass Leon Bailey auf Sicht ein großer Gewinn für uns sein wird."

Bailey selbst freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber. "Bayer 04 ist ein guter Klub. Hier möchte ich den nächsten wichtigen Schritt machen. Leverkusen ist dafür bekannt, dass man sich hier gut entwickeln kann. Und die Art, wie hier Fußball gespielt wird, ist attraktiv. Das gefällt mir", so der 19-Jährige.

Der Youngster erhält in Leverkusen die Rückennummer 9. Er ist trotz seiner Einsätze für Genk in der Europa League für die Werkself in der Champions League spielberechtigt.