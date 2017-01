Draxler: Wechsel war "richtige Entscheidung"

Julian Draxler hat in Paris einen Einstand nach Maß gefeiert

Mit drei Scorerpunkten in den ersten vier Spielen (zwei Tore, eine Vorlage) hat sich Julian Draxler bei Paris Saint-Germain auf Anhieb gut eingelebt. Geht es nach dem 23-Jährigen, war das erst der Anfang.

Obwohl die Pariser nach dem jüngsten 1:1 gegen den AS Monaco weiterhin nur auf Platz drei der Tabelle liegen und drei Zähler Rückstand auf die Spitze haben, ist der deutsche Nationalspieler überzeugt, dass er seine hohen Ziele mit dem französischen Serienmeister erreichen wird. "Ich bin mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe", sagte Draxler nach dem Remis gegen die Monegassen über seinen Wechsel.

"Der Klub hat großes Potenzial und sich in Europa in den letzten Jahren viel Respekt erarbeitet. Ich habe ähnliche Ziele", will sich der offensive Mittelfeldspieler bei PSG auf der ganz großen Bühne präsentieren. "Genau wie der Verein, will auch ich mich verbessern und die europäische Spitzenklasse erreichen. Wir sind auf dem richtigen Weg", glaubt Draxler. Er sei sich sicher, dass er und der Klub die hohen Ziele "absolut erreichen können".