Baggert Wolfsburg an belgischem Talent?

Landry Dimata soll in Zukunft für Wolfsburg jubeln

Der VfL Wolfsburg ist offenbar an der Verpflichtung von Sturmtalent Landy Dimata von KV Oostende interessiert. Der Belgier ist nicht zum ersten Mal im Visier der Wölfe.

Neben Vereinen aus England sollen auch die Niedersachsen wieder die Fühler nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben. Wie "Het Nieuwsblad" berichtet, ist der VfL im Gegensatz zu den Mitbietern bereit, den Spieler direkt zu kaufen. Anschließend soll er aber noch für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei seinem aktuellen Verein auflaufen.

Im Raum schwebt eine Ablösesumme von mehr als fünf Millionen Euro. Für Oostende wäre das der teuerste Transfer der Klubgeschichte.

Dimata hatte in der aktuellen Spielzeit der belgischen Liga Jupiler League durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er erzielte seit seinem Wechsel im Sommer von Standard Lüttich zu Oostende acht Tore in 19 Ligaspielen und bereitete zudem zwei Treffer vor.

Wolfsburg war schon im Sommer interessiert

Nach außen hin wollen die Verantwortlichen von einem Wechsel nichts wissen. Oostende gastiert am Dienstagabend zum wichtigen Halbfinalspiel im belgischen Pokal beim KRC Genk. "Ich garantiere, dass Dimata gegen Genk spielt. Was denken Sie: Dass wir ihn direkt vor so einem Pokalduell medizinische Tests ablegen lassen?", sagte Oostendes Sportdirektor Luc Devroe.

Ein Wechsel Dimatas noch in dieser Transferperiode ist dennoch nicht unwahrscheinlich. Der KV Oostende soll mit 23 Millionen Euro verschuldet sein. Ein lukrativer Transfer des Talents würde dem Verein wertvolles Geld in die Kassen spülen.

Schon im Sommer hatten die Wolfsburger Interesse am Stürmer gezeigt, der dann allerdings innerhalb Belgiens wechselte. Nun könnte es im zweiten Anlauf klappen.