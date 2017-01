Abwehrspieler sagt Altach ab

Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer erhielt eine Absage in letzter Minute

Kurz vor Ende der Transferzeit muss Winterkönig SCR Altach die Absage eines Wunschspielers hinnehmen. Der frühere Sturm-Verteidiger Wilson Kamavuaka entschied sich gegen ein Vertragsangebot der Vorarlberger und wird stattdessen beim SV Darmstadt 98 anheuern.

"Bitter, weil Kamavuaka sowohl defensiv im Mittelfeld als auch als Innenverteidiger spielen kann. Zudem kennt er aus seiner Zeit bei Sturm Graz auch die österreichische Liga. Solange die Tinte auf dem Vertrag nicht trocken ist, ist eben nichts sicher", bedauerte Altachs Sportdirektor Georg Zellhofer die Absage gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten". Kamavuaka, der zuletzt bei Panetolikos nur sporadisch zum Einsatz kam, hätte den Abgang von Cesar Ortiz zum Ligaschlusslicht SV Mattersburg kompensieren sollen.

Hoffnung haben die Altacher auch noch in der Causa Dimitri Oberlin. Die Salzburg-Leihgabe wurde in der Winterpause zu seinem Stammklub zurückbeordert. Der Tabellenführer bemüht sich allerdings weiter um eine Verlängerung des Deals mit dem Titelverteidiger. "Die Chance ist zwar klein, aber sie lebt", so Zellhofer über den Verbleib des Führenden der Torschützenliste.

Mehr dazu:

>> César Ortiz unterschreibt in Mattersburg

red