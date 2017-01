Hannover holt Nachwuchskeeper aus Hoffenheim

Hannover 96 leiht Marko Marić von Hoffenheim aus

Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 hat den Kroaten Marko Marić als Ergänzungstorhüter vom Bundesliga-Fünften 1899 Hoffenheim ausgeliehen.

Auch Neuzugang Marko Maric trainiert schon fleißig mit auf der MKA. 👐🏼⚽️ #H96 #NiemalsAllein pic.twitter.com/y3Qj98hCho — Hannover 96 (@Hannover96) 31. Januar 2017

Der 21-Jährige kam bei den Kraichgauern zuletzt in der U23-Mannschaft zum Einsatz.

"Mit Marko haben wir einen zwar noch jungen, aber bereits erstligaerfahrenen Torwart für Hannover 96 gewinnen können. Wir sehen in ihm viel Potenzial und haben nun in den kommenden Monaten die Möglichkeit, unsere bisherigen Erkenntnisse noch zu verschärfen", sagte 96-Sportchef Christian Möckel.

"Hannover 96 ist ein großer Verein. Stadt, Klub und Arena haben mich bei meinen Besuchen genauso überzeugt wie das sportliche Konzept. Alle Eindrücke waren positiv", schwärmte der Youngster von seinem neuen Arbeitgeber.

Marić, der seit der U16 alle Jugendnationalmannschaften Kroatiens durchlaufen hat, erhält in Hannover die Rückennummer 13. In der Saison 2015/2016 war er an den polnischen Erstligisten Lechia Danzig ausgeliehen und bestritt 24 Partien in der Ekstraklasa.