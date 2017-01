Rapid verleiht Paul Gartler bis Saisonende

Zuletzt war Paul Gartler für Rapid noch im Test gegen Wiener Neustadt im Einsatz

Rapid Wien verleiht seinen 19-jährigen Torhüter Peter Gartler bis Saisonende an den Kapfenberger SV. Danach ist Gartler wieder bis 2018 an die Hütteldorfer gebunden.

Gartler war fünf Jahre bei den Rapid Amateuren und wurde von den Hütteldorfern schon in den Profikader aufgenommen. Einsätze in der Ersten Liga sollen ihm den nächsten Schritt erleichtern. Zudem stand Gartler schon in diversen ÖFB-Nachwuchsauswahlen auf dem Platz.

Rapids Geschäftsführer Sport Fredy Bickel freut sich über den deal: "Wir wünschen Paul Gartler bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und hoffen, dass er in Kapfenberg viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann."

Gartler reist bei nächster Gelegenheit ins Trainingslager der Steirer nach Rovinj (Kroatien) nach.

red