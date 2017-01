Müller-Krise: "Nicht wirklich prickelnd"

Thomas Müller ist seit Monaten auf Formsuche

Thomas Müller läuft nach wie vor seiner Form hinterher. Bayerns Trainer Carlo Ancelotti sieht die Krise des Weltmeisters aber gelassen.

Thomas Müller habe die "beste Nase im Strafraum", sagte Pep Guardiola einst. Doch schon seit Monaten funktioniert der berühmte Torriecher des 27-Jährigen nicht mehr. Erst ein mageres Bundesligatörchen hat der Offensivspieler in dieser Saison erzielt, in der vergangenen Spielzeit waren es zum gleichen Zeitpunkt schon 14 Treffer gewesen. Längst ist Müller nicht mehr unantastbar bei Bayern München. Am Samstag gegen Schalke 04 droht ihm erneut die Bank, da Konkurrent Thiago nach überstandener Verletzung wieder fit ist.

Dabei sollte 2017 alles besser werden - nach einem verkorksten Halbjahr inklusive Null-Tore-Euro und 999-minütiger Liga-Torflaute. Er erwarte sich in Bezug auf den Torerfolg "schon mehr", hatte Müller im Trainingslager in Katar noch betont. Doch gegen Freiburg (2:1) und in Bremen (2:1) änderte sich nichts.

Situation "nicht wirklich prickelnd"

Bei Müller, der immer für einen guten Spruch und einen Spaß zu haben ist, macht sich so langsam Frust breit. Seine Situation sei "nicht wirklich prickelnd. Das hatte ich mir anders vorgestellt", sagte der Nationalspieler nach dem Bremen-Spiel der Sport Bild und der tz. Er habe "kein einziges Mal auf das Tor geschossen, so wird es natürlich auch schwer. Ich hatte nicht viele Aktionen, so ehrlich muss man sein."

Dabei durfte Müller, für den Manchester United vor einem Jahr noch über 100 Millionen Euro geboten hatte, in beiden Partien nach der Winterpause auf seiner Lieblingsposition im Zentrum hinter Torjäger Robert Lewandowski ran. Doch Müller scheint derzeit sein besonderes Gefühl für den Raum und seine viel gerühmte Leichtigkeit verloren zu haben.

Ancelotti steht zu Müller

Vielleicht macht sich der Instinktfußballer zu viele Gedanken, zumal der Leitspruch des ehemaligen Trainers Louis van Gaal - "Müller spielt immer" - unter Carlo Ancelotti längst nicht mehr gilt. Nur zehn von 27 Pflichtspielen stand Müller 90 Minuten auf dem Platz. Beim Schlagerspiel vor Weihnachten gegen RB Leipzig hatte er sogar 90 Minuten auf der Bank gesessen und zu allem Überfluss noch mitansehen müssen, wie sein Konkurrent Thiago zauberte.

Der Spanier verletzte sich allerdings in Doha am Oberschenkel, weshalb der Weg für Müller plötzlich wieder frei war. Die beiden Chancen gegen Freiburg und Bremen hat er aber nicht genutzt. Am Montag trainierte Thiago nun wieder mit der Mannschaft. Ancelotti rechnet gegen Schalke fest mit dem technisch versierten Spanier, den er als einer "der besten Mittelfeldspieler der Welt" sieht.

Lob gibt es vom Italiener aber auch für Müller, dessen Schaffenskrise Ancelotti nicht überbewertet. "Mit seiner Spielweise bin ich sehr zufrieden, er ist ein sehr intelligenter Spieler", sagte der Bayern-Coach dem kicker. Müller sei "absolut seriös, professionell, ein totaler Teamplayer. Niemand im Klub bereitet Müllers Situation Kummer. Er hat Witz, macht Späße - und auch er macht sich nicht zu viele Gedanken darüber. Thomas weiß, was er tut."