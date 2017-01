Spanien will Video-Referees einführen

Die spanische Primera División will ab der Saison 2018/19 bei ihren Spielen Video-Schiedsrichtern einsetzen. Ein früherer Zeitpunkt sei nicht möglich, da die Genehmigung durch den Weltverband FIFA so lange dauern werde, sagte Liga-Präsident Javier Tebas. Am Sonntag war dem FC Barcelona im Spiel gegen Betis Sevilla (1:1) ein klarer Treffer verwehrt worden, was heftige Diskussionen auslöste.

Im Gegensatz zu England gibt es in der spanischen Topliga keine Torlinien-Technologie, da das System für zu teuer befunden wird. Beim Thema Videobeweis will Spanien nun an vorderster Front dabei sein. "Die Tests finden bereits statt. Wir arbeiten an Video-Schiedsrichtern seit den letzten acht Monaten", sagte Tebas der Zeitung "El Pais". Bereits in der kommenden Saison sollen umfangreiche Tests stattfinden.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Primera División

apa