Verfahren gegen Modeste eingestellt

Anthony Modeste kommt mit blauem Auge davon

Köln-Torjäger Anthony Modeste ist nach seiner Tätlichkeit gegen den Darmstädter Aytaç Sulu am vergangenen Samstag mit einem blauen Auge davon gekommen. Der DFB-Kontrollausschuss stellte die Ermittlungen überraschend ein, weil Schiedsrichter Robert Kampka die Szene während des Kölner 6:1 in Hessen nun doch gesehen und eine "nicht angreifbare Tatsachenentscheidung" getroffen habe.

"Wir haben die Angelegenheit eingehend geprüft. Im Endeffekt liegt eine Tatsachenentscheidung vor. Eine nachträgliche Bestrafung des Spielers Modeste ist damit trotz der offensichtlich sportwidrigen Schlagbewegung nicht möglich", sagte der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner.

Am Montag hatte der Deutsche Fußball-Bund noch mitgeteilt, Kampka habe auf Nachfrage erklärt, "diese Szene nicht gesehen zu haben". Nur deshalb konnte der Kontrollausschuss überhaupt Ermittlungen einleiten.

"Nicht angreifbare Tatsachenentscheidung"

Am Dienstag sei aber "nach Auswertung der Stellungnahmen des Spielers und seines Darmstädter Gegenspielers, der Befragung von Schiedsrichter Robert Kampka und der Analyse mehrerer Fernsehaufzeichnungen davon auszugehen, dass der Unparteiische eine im sportgerichtlichen Verfahren nicht angreifbare Tatsachenentscheidung getroffen" habe. Nach den durchgeführten Ermittlungen "hat der Schiedsrichter die Zweikampfsituation erkannt und im Blickfeld gehabt", teilte der DFB mit.

Kurz vor seinem Treffer in der 42. Minute hatte Modeste in Boxer-Manier seine Faust in Richtung von Sulus Gesicht geschlagen. Die Pfeife von Schiedsrichter Kampka blieb aber stumm, Modeste sah nicht einmal die Gelbe Karte.