Medien: Altintop zieht es nach Darmstadt

Hamit Altintop steht vor dem Wechsel zu Darmstadt 98

Darmstadt 98 schlägt am Deadline Day offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zu - und das durchaus prominent: Wie der Radiosender "Hit Radio FFH" berichtet, nehmen die Lilien Hamit Altintop unter Vertrag.

Der Deutsch-Türke soll bereits zum Medizincheck am Böllenfalltor weilen.

Altintop, der in seiner Vita so illustre Vereinsstationen wie Bayern München, Real Madrid und Schalke 04 stehen hat, spielte zuletzt in Istanbul bei Galatasaray. In der laufenden Saison absolviert er neun Pflichtspiele am Bosporus.

Seinen Vertrag dort löste er aber Anfang Januar auf. Seitdem ist der 34-Jährige vereinslos, kostet demnach also keine Ablöse. Hamit Altintop würde in der Bundesliga wieder auf seinen Bruder Halil treffen. Dieser steht beim FC Augsburg unter Vertrag.

Der erfahrene Mittelfeldspieler würde ins Beuteschema der Lilien passen. Diese setzten zuletzt wieder verstärkt auf namhafte Akteure, die ein wenig vom Radar verschwunden sind. In der laufenden Transferperiode wechselten bisher Sidney Sam (Schalke), Markus Steinhöfer (vereinslos) und Terrence Boyd (RB Leipzig).

Auch Kamavuaka wechselt nach Darmstadt

Neben Altintop soll auch Wilson Kamavuaka zu den 98ern wechseln. Der deutsch-kongolesische Defensivmann spielt aktuell für Panetolikos in der griechischen Liga. Auch er absolviert dem Vernehmen nach bereits die sportmedizinische Untersuchung in Darmstadt.

Mit den beiden Neuverpflichtungen wäre der Weg frei für einen Wechsel von Defensivmann Florian Jungwirth in die nordamerikanische Profiliga MLS. Dem 28 Jahre alten Spieler soll ein Angebot der San Jose Earthquakes vorliegen.

Fix ist der Wechsel allerdings entgegen anderslautender Meldungen noch nicht. Das erklärte ein Darmstadt-Sprecher gegenüber "Hit Radio FFH".