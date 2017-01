Frings räumt auf: Lilien verpflichten Duo

Wilson Kamavuaka wechselt zum SV Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Transferschluss zwei neue Spieler geholt. Der Verein gab die Verpflichtungen der beiden Defensivakteure Wilson Kamavuaka und Patrick Banggaard bekannt.

Wechsel perfekt: Der dänische U21-Nationalspieler Patrick Banggaard kommt vom FC Midtjylland zum #sv98 & unterschreibt bis Juni 2020. pic.twitter.com/D0iUZ5zuyK — SV Darmstadt 98 (@sv98) 31. Januar 2017

Der 26 Jahre alte Deutsch-Kongolese Kamavuaka war zuletzt in der ersten griechischen Liga am Ball. "Wilson Kamavuaka ist genau der Typ Spieler, den wir in der aktuellen Situation gesucht haben. Er ist kampf- und laufstark sowie mit seiner körperlichen Wucht resolut in den Zweikämpfen", begründete Trainer Torsten Frings den Transfer. "Mich haben die guten Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt, diesen Schritt zu gehen. Nun bin ich froh, hier in Darmstadt mithelfen zu dürfen", sagte Kamavuaka.

Der 22-jährige Däne Banggaard kommt derweil vom FC Midtjylland. "Ich bin sehr glücklich, jetzt hier in Darmstadt zu sein, und freue mich darauf, meine Mitspieler, die Fans und den gesamten Verein kennenzulernen", erklärte Banggaard bei seiner Vorstellung. Auch von den Qualitäten des zweiten Neuzugangs zeigte sich Frings angetan: "Patrick ist ein äußerst talentierter Spieler, den wir auch perspektivisch unbedingt für uns gewinnen wollten. Für sein Alter hat er schon viele Erfahrungen sammeln können, nun ist er bereit für den nächsten Schritt."

... aber Banggaard ist nicht der einzige Neuzugang 😉Der #sv98 hat auch Wilson Kamavuaka von Panetolikos Agrinio unter Vertrag genommen. pic.twitter.com/51yuw81lpl — SV Darmstadt 98 (@sv98) 31. Januar 2017

Einen Bericht des privaten Radiosenders "FFH", wonach auch der Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop vor einer Verpflichtung steht, wollte ein Vereinssprecher zunächst nicht kommentieren.

Verlassen werden den Verein dagegen Florian Jungwirth und Victor Obinna. Der 28 Jahre alte Defensivspieler Jungwirth wechselt zu den San José Earthquakes in die nordamerikanische Profiliga MLS. Der Vertrag mit dem nigerianischen Offensivmann Obinna wurde laut Verein einvernehmlich aufgelöst.