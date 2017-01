Stuttgart leiht Wölfe-Talent aus

Josip Brekalo verstärkt den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart meldet Vollzug: Der kroatische Stürmer Josip Brekalo wechselt leihweise für die kommenden sechs Monate vom VfL Wolfsburg ins Schwabenland.

Steigt der Tabellendritte der 2. Bundesliga auf, verlängert sich die Zusammenarbeit zwischen dem VfB und dem 18-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr.

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser freut sich über die Verstärkung am Deadline Day: "Josip Brekalo gilt als eines der Top-Talente des 1998er-Jahrgangs in Europa. Nach der Verletzung von Tobias Werner schließen wir mit der Verpflichtung von Josip Brekalo auch kurzfristig eine Lücke im Offensivbereich. Josip brennt darauf, sich zu beweisen. Er passt hervorragend in unsere konzeptionelle Ausrichtung".

In Wolfsburg konnte sich Brekalo, der mit großen Vorschusslorbeeren von Dinamo Zagreb zum Bundesligisten wechselte, bislang nicht durchsetzen. Nach vier Joker-Einsätzen im Oberhaus sowie zwei Partien für die zweite Mannschaft des VfL in der Regionalliga stehen die Zeichen nun zumindest vorübergehend auf Abschied.