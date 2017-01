Reuter: Leitner "kann sehr wertvoll werden"

Stefan Reuter freute sich über die Verpflichtung von Moritz Leitner

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg, hat die Qualitäten des kurz vor Ende des Transferfensters verpflichteten Moritz Leitner gelobt.

"Wenn wir jemanden finden, der uns besser macht und uns weiterhilft, können wir schnell reagieren. Wir haben öfter über ihn nachgedacht in den vergangenen Jahren. Aber bei der Konkurrenz Lazio Rom oder Borussia Dortmund war es schwer für uns, ihn für den FC Augsburg zu gewinnen", sagte Reuter gegenüber "Sky Sport News HD": "Ich freue mich sehr, dass er so ein klares Bekenntnis zu uns abgegeben hat. Das war sicher der entscheidende Grund, weshalb das in der Kürze der Zeit geklappt hat."

Leitner sei ein Spieler, der dem FC Augsburg im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen könnte, meinte Reuter: "Er ist fußballerisch und technisch sehr stark, und er passt hervorragend zu unserer Spielweise mit Pressing und viel Laufarbeit. Er hat das bereits unter verschiedenen Trainern praktiziert. Er kann mit seiner Erfahrung für uns sehr wertvoll werden."