Verlässt Ulreich im Sommer den FC Bayern?

Sven Ulreich möchte den FC Bayern unter Umständen verlassen

Ob Sven Ulreich sich seine Zeit beim FC Bayern anders vorgestellt hat? Anscheinend schon. Der Ersatzkeeper der Münchener will bei einem passenden Angebot den Verein verlassen. Das sagte der 28-Jährige, dessen Vertrag im Jahr 2018 ausläuft, gegenüber der "Sport Bild".

"Ich bin ein ehrgeiziger Spieler. Natürlich ist es nicht mein Ziel, den Rest meiner Karriere als Nummer zwei auf der Bank zu sitzen", betonte Ulreich, der 2015 als Stammkeeper des VfB Stuttgart an die Isar gewechselt war.

"Wenn sich die Gelegenheit ergibt, bei einem anderen Verein zu spielen, werde ich mich damit ernsthaft beschäftigen", stellte der Torwart klar, der an Welttorhüter Manuel Neuer nicht vorbeikommt.

In der Bundesliga durfte Ulreich in seiner Zeit beim FCB bislang nur magere 39 Spielminuten auf dem Feld stehen, in der Saison 2015/2016. In der aktuellen Spielzeit hütete er in der Liga hingegen noch gar nicht das Tor des deutschen Rekordmeisters. Anders in der Champions League: Dort spielte er 90 Minuten bei der 2:3-Niederlage gegen FK Rostov und im Jahr zuvor über die volle Zeit gegen Dinamo Zagreb.