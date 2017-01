Nächster Millionen-Transfer in China

Odion Ighalo verabschiedet sich von Watford

Odion Ighalo ist der nächste Millionen-Transfer in China. Der Watford-Torjäger wurde für kolportierte 20 Millionen Pfund an Changchun Yatai verkauft. Dies wurde am Dienstagabend offiziell bestätigt.

Der 27-jährige Nigerianer, der nach einem starken Jahr 2015 in dieser Saison in der englischen Premier League erst einen Treffer erzielt hat, ist damit vorerst der teuerste Transfer des Schlusstages der europäischen Winterübertrittszeit.

apa/red